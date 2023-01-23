『刺繍 スカジャン 虎&龍 Sサイズ リバーシブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 00時 50分に出品され05月10日 00時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 刺繍スカジャン

数回袖を通したのみです。

リバーシブル構造となってますので目立ちたくないときは金✕黒の柄に変えれます。



サイズはSの割には少し大きく感じます。



中綿は入ってなく、質感が高い感じです。

テーラートーヨー(テーラー東洋)トウヨウエンタープライズかもしれないです。

2011年頃購入

貴重なスーベニアジャケット

年代物



#スカジャン

#リバーシブルスカジャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 刺繍 スカジャン 虎&龍 Sサイズ

リバーシブル