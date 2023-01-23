『スーツケース キャリーケースusbポート カップホルダー付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 52分に出品され04月01日 01時 52分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※サイズ M 66,46,23



※メタルグレー



☑️【丈夫かつ軽量PC素材＆TSAダイヤル式ロック】表面素材は高耐衝撃性を持つPC（ポリカーボネート）を100％使用。高弾性で、変形しにくい。世界基準のTSAダイヤル式ロックが搭載されて、外出がより安全に。※鍵は航空会社検査専用のため本製品には付属しておりません。パスワードの設定方法については、メインビデオをご覧ください。ロックが開かない場合は、当社までご連絡ください。



☑️【前開きポケット＆USB充電ポート付き】立てたまま荷物の出し入れができる便利なフロントオープンスーツケースです。15.6インチまでパソコンやタブレット、パスポートなど荷物に合わせた細かなポケットがあり、空港や新幹線の中、旅の途中でも、前ポケットから出したいものを簡単に取り出すことができ、子連れの方やビジネスシーンでも活躍しています。便利なUSB充電ポート付き、場所を選ばずいつでもどこでも移動しながら効率よく充電ができます。



☑️【ストッパー付き静音ダブルキャスター】アルミ合金製の超軽量のキャリバーは伸縮可能で、ご自分の身長に合わせて、最適な高さに調節できます。360度回転可能の8輪ダブルキャスターは、静音と耐久性抜群で、凸凹道でもスムーズに走ることができます。また、ストッパーが付いているため、坂道や電車内などスーツケースを止めたい時に便利です。キャリーケースのボディ側面に手提げ袋など掛けられるフックを搭載しています。外出中増えがちな荷物を、手持ちから解放してくれる便利機能です。



※展示品の為キャスターに擦れがございます。ご了承下さい。



D42$$48681114 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ スーツケース

キャリーケースusbポート

カップホルダー付