『Olympus OM-D E-M5 Mark II レンズキット #7710【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 14時 18分に出品され05月02日 14時 18分に終了予定です。即決価格は29,600円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ご覧いただきありがとうございます☆





☆☆コメント無し＆即購入OKです☆☆







今回ご紹介する商品は・・・



★★★Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-42mm★★★







☆☆☆商品説明☆☆☆



**画素数**

1605万画素のLive MOSセンサーを搭載し、驚くほどの高解像度を実現。シャープで美しい画像を撮影可能です。



**手ブレ補正**

5軸手ブレ補正機構を採用し、様々な撮影シーンでも安定した撮影を実現。手持ち撮影でも安心して使用できます。



**Wi-Fi機能搭載**

スマートフォンやタブレットとの連携が可能で、撮影した画像をすぐに共有できます。撮影中の画像をリモートで確認したり、カメラの設定を変更することも簡単に行えます。



**動画撮影**

60pでの高解像度フルHD動画撮影が可能。スムーズな映像を楽しむことができ、クリエイティブな表現をサポートします。



**多彩なアートフィルター**

様々なアートフィルターが搭載されており、撮影した写真に独自のスタイルを加えることができます。



**防塵・防滴性能**

旅行やアウトドアでの使用にも安心な設計。









☆☆☆コンディション ☆☆☆



【外観】



背面のゴムグリップが剥がれていたので



補修しました。その他、使用にともなう微小キズ



などありますが、全体的にはキレイな保存状態です。





【光学】



写真に影響をおよぼす汚れはございません。



※素晴らしい写真をお楽しみいただけます。











☆☆☆付属品☆☆☆



・ボディ



・標準レンズ



・レンズキャップ



・バッテリー



・充電器



・ストラップ







☆☆☆おまけ☆☆☆



・60日間保証書



・基本＆応用 撮影ガイド



・SDカード



・液晶保護フイルム等





最後までご覧いただきありがとうございました。7710



オリンパス モデル名...OM-Dシリーズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリンパス