『LEONARD レオナール ニットワンピース マフラー<ストール> 2点セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 04時 40分に出品され03月06日 04時 40分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|レオナール
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¥ 7800
美品 MSGRACY レモン柄フレアワンピース シフォン素材 黒 サイズ38
¥ 7410
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¥ 16720
UpcycleLino ❣️リネンギャザースキッパーワンピース
¥ 10450
ルシェルブルー シアージャカードドレス / SheerJacquardDress
¥ 14500
落札価格10075円
516 入札履歴
終了
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