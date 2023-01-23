『LEONARD レオナール ニットワンピース マフラー<ストール> 2点セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 04時 40分に出品され03月06日 04時 40分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます

(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°



LEONARD レオナール 鮮やか赤い柄ニットワンピース正規品です。



知人より頂き物ましたが着用しないので出品させて頂きます。



大人の女性をエレガントに見せてくれる素敵なデザイン(^^♪

太めのリバーシブル(同柄と赤)マフラーもついております!!

赤に金などの柄で編まれておりされておりとても鮮やかな色と柄のワンピースです。

伸び縮みして着心地も柔らかくてとても着やすいと思います!!



!!注意!!

リメイク補修してある箇所がございます。写真でご確認お願い致します。写真13.14枚目大きくアップロード致しました。他に見落とした所もあるかもしれません。気になる方はご遠慮下さいm(*_ _)m



高級ブランドを普段着使いに

LEONARDレオナールのお好きな方高級ブランドを普段着使いに是非いかかでしょうか♡



<サイズ 40>Mサイズ 大きめ

♡ワンピース♡

肩幅約35cm

身幅約46.5cm

袖丈約45cm

着丈約90.5cm

裾幅約 80cm



♡ストール♡

幅約 25cm

長さ約 60×2cm 輪にやっております！



新品未使用ではございません。



使用品ですので神経質の方完璧品をお求めの方は御遠慮下さい。

写真にてご確認の上ご検討いただけたるようお願い致します。

他商品も出品しておりますのでご同封も大丈夫です。

どうぞお気軽にコメントもお待ちしております✩°。⋆⸜(*˙꒳˙* )⸝



写真にてご判断頂きご理解の上

ご検討どうぞよろしくお願いいたします。m(❁_ _)m



カラー···レッド 柄有り

季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ LEONARD レオナール ニットワンピース マフラー<ストール>

2点セット