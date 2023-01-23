『MACKINTOSH ステンカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 49分に出品され03月15日 22時 49分に終了予定です。即決価格は30,420円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2018年に購入したBEAMS別注のMACKINTOSHのビッグシルエットのステンカラーコート。三陽商会卸ではなく、マッキントッシュジャパン卸でロンドン製です。

サイズアウトしてしまったため泣く泣く出品いたします。



ブラウンベースにブラックとダークブラウンのガンクラブチェックが非常に洒落ています。

肩がラグランスリーブなのでインナーにパーカーを着てカジュアルにコーディネートするのもありだと思います。



定価で約15万円だったはずです。

サイズ36

素材ウール、裏地キュプラ





購入して翌年にはサイズアウトをしたため着用回数は少なく、状態は非常によく、汚れがない状態です。



サイズスペック（平置き時）

身幅:56cm

裄丈左右:87cm

着丈:102cm

裾周り:62cm

袖口:15.5cm



Aラインシルエット、袖に駒形あり、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH ステンカラーコート