『【green label】カシミヤ ブレンド ビーバー ステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 02分に出品され04月02日 06時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年冬に購入。

自身のサイズアップより、出品することになりました。

ワンシーズしか使用しておらず、使用頻度も少なかったため、状態もよいと思っております。



【定価】

36,300円



【写真について】

写真1枚目〜5枚目 公式HPより

写真6枚目〜9枚目 公式HPより(色違い)

写真10枚目〜14枚目 出品者 撮影。商品の状態を確認くださいませ。

写真15,16枚目 サイズについて



【特徴的】

ドレススタイリングに欠かせない、上品なカシミヤブレンドのステンカラーコート



【サイズ】

着丈90

肩幅46

身幅58

袖丈62.5

重量940





■デザイン

オーセンティックになり過ぎないセットインスリーブのステンカラーコート。

快適な着心地とゆとりはキープしながら、スッキリ見えるエレガントシルエットです。

着丈はジャケットが隠れる長さながら、長すぎない絶妙な丈感。

比翼仕立てでミニマルな洗練された印象の一着です。

ブラックカラーとネイビーカラーは定番の無地、ミディアムグレーカラーは英国調ハウンドトゥース柄を採用。

ドレススタイルからカジュアル使いまで幅広く活躍するおすすめのアイテムです。



■素材

表生地は毛にカシミヤをブレンドした素材を使用。

光沢が特徴的な毛流れの美しいビーバー仕上げです。



■コーディネート

スーツやジャケットスタイルと好相性。

ブラックカラーは冠婚葬祭にも活躍します。

タートルネックのニットにキレイ目なパンツを合わせた大人カジュアルも◎。



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裏地：あり

透け感：なし

生地の伸び：なし

光沢感：ややあり

機能性：なし

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素材:毛90％ カシミヤ10％ 裏生地；ポリエステル100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【green

label】カシミヤ ブレンド ビーバー

ステンカラーコート