『comoli 22SS ヨリ杢ジャケット サイズ1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 10時 16分に出品され05月06日 10時 16分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 comoli/コモリ

2022SS



ヨリ杢ジャケット



定価41,800円



型番 V01-01020

カラー GRAY/グレー



サイズ1

身幅56cm

肩幅48cm

袖丈60cm

着丈72cm



紙タグ付属



新品購入後、3回程着用。



目立った傷汚れなく美品の状態かと思いますが、素人保管のため神経質な方は購入をご遠慮ください。



ゆうパケットポストで発送いたします。



即購入OK





カラー···グレー

柄···無地

素材···綿

季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ comoli

22SS

ヨリ杢ジャケット

サイズ1