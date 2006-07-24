『シートゥーサミット イーサライトXT エクストリーム ( マット サーマレスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 06分に出品され03月21日 08時 06分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シートゥーサミットのイーサライトXTエクストリームマットです。サイズはレギュラー、ウィメンズ仕様のR値6.3です。対応温度は大体-10℃といったところだと思います。



未使用品です。

お譲りするのは画像のマット本体、純正収納袋兼ポンプサック、リペアキット、ピローロックシステムです。



以下商品情報です。

¥35,200.

厚さ10cmのイーサーライトXTのインサレーションをブースト。

エアスプラングセルに内蔵された２層のサーモライト中綿が、軽量コンパクト性は失わずに、熱の対流を防ぎ保温性を高めています。

6.3という高いR値を誇り、低温時の冷たく固い凹凸の上でも、快適性や保温性を保ちます。



2層のサーモライトインサレーション

マルチファンクションバルブ

ピローロックシステム

エアスプラングセル

エクストルージョンTPUラミネーション

リペアキットが付属



厚さ10cm、R値6.3

重量レギュラー=685g

外寸レギュラー=168×55cm

収納サイズレギュラー=径17.5×24cm

厚さとR値厚さ=10cm、R値=6.3 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シートゥサミット

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ シートゥーサミット

イーサライトXT

エクストリーム

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マット

サーマレスト