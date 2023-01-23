『Unknown Destination Varsity Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 14分に出品され04月24日 13時 14分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 レター 刺繍 バーシティー ジャケット

Letter Embroidery Virsity Jacket



ブランド Unknown Destination



カラー BLACK ブラック



サイズ M



素人採寸になっておりますので

多少の誤差はご了承ください。



商品の状態など気になる点があれば

購入前に質問お願いします。



すり替え被害に遭いましたので

返 品等は対応していません。



あくまで中古品ですので、古着に理解のある方のみ購入をお願い致します。



utopia_clothing_jp コメント待っております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンノウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Unknown

Destination

Varsity

Jacket