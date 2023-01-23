『【英国製】New Balance M1500 ブラックレザースニーカー 29cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 51分に出品され03月07日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックのレザーが非常にかっこよく、

作りのよいイギリス製となります。

カジュアルから、服装の厳しくない職場であれば、ビジネスでも着用可能なデザインです。

今では入手困難なモデルかと思います。



■ブランド

NEW BALANCE

ニューバランス



■カラー

ブラック



■タイプ

レザースニーカー

1500

Made in ENGLAND

イギリス製

イングランド製

M1500BK



■サイズ

表記

USA 11D UK 10 1/2 EUR 45

29cm程度



■状態

新品で購入後、約1年半の期間、2ヶ月に1回程度の着用で、その後、自宅保管でした。

レザー用のクリームでのお手入れやクリーニングは定期的に行っておりましたので、

レザーの状態は良いかと思います。

着用に伴い、踵のスレや汚れ、ソールの表面の剥がれは多少ありますが、まだまだ着用できるかと思います。

加水分解はしておらず、ソールもあまり減ってません。

かかとの内側の破れもありません。



■素材

アッパー:レザー

底:ラバー



■付属品

無し



■内容補足

オリジナルは1989年、新時代の訪れを感じさせるアッパーデザインに当時の最先端技術をすべて盛り込み、ランナーのステイタスシューズとして名を馳せた名作M1500モデル◎



「ENCAP」と「TPUスタビライザー」を内蔵した一体成型ミッドソールが初めて採用され、クッション性と安定性を飛躍的に向上した品番として知られている一足♪



本作は、英国ならではのクラフトマンシップを感じさせる巧緻な仕上がりのフォルムをレザーで包み込んだ2014年以来の登場となる復刻版。



■梱包

可能な限りコンパクトに、家にある使える物を使っての発送となります。



※あくまでもユーズドとなります。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



メインカラー···ブラック

モデル名···1000番台

モデル_商品名···1500

素材···レザー

生産国···made in U.K



リゾルト

ZABOU、ボーイズマーケット

576、996、990

1300、1400、1600、1700 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 29cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【英国製】New

Balance

M1500

ブラックレザースニーカー

29cm