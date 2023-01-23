『DAIWA PIER39 tech loose 2b jacket セットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 01分に出品され03月28日 09時 01分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39

tech loose 2b jacket セットアップ

ベージュ

ジャケットはLサイズ

パンツはMサイズです。



右の袖に目立たない小さな汚れあります。(写真5枚目)











素材···ナイロン/ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

tech

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2b

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セットアップ