『希少後染めBLACK!!【Lee101-J】RIDERS JACKET 復刻版S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 43分に出品され03月04日 15時 43分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーのライダースジャケットになります。



品番は LOT LM8100-572



カラーはブラック。

希少な後染めですので

これからあなた自身の

経年変化を刻んでいただけます。



素材表記は

綿 100%



内側にトレサビリティラベル付き



左胸フラップのピスネームには

Lee刺繍入り。

®レジスターマークなしのオールド仕様!!

（購入の決め手でした!!）



背面下部には猫目ボタン付き



MADE IN CHINA



￥19,800-（税込み）にて購入



サイズ表記は S（大きめ）

以下、平置きでの実寸になります。

着丈 後ろ 59cm 前 53cm

身幅 55cm

肩幅 44cm

袖丈 60.5cm

※少しの誤差はご了承下さい。

普段M（=38）サイズを着る私でジャストサイズになりますのでS表記の割には大きめに

感じます。

ですのでMサイズとしてご案内させていただきますが表記はあくまでもSになります

のでご注意願います。

ブラックカラーのGジャンを着るかなと

思い購入しておりましたが、結局着用する

機会がないため

物は凄く良いと感じますが欲しい方にお譲りさせていただきます。



新品未使用!!

プライスタグ付き

一度、試着しただけです。



Lee® RIDERS JACKET

101-Jブラックカラーの復刻版を

お探しのあなたに……



※※価格交渉を承ります。

お気軽にコメントからどうぞ!!



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#アメカジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少後染めBLACK!!【Lee101-J】RIDERS

JACKET

復刻版S