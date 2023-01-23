『コムデギャルソン オム アラミド混 パッカリング コーチジャケット AD2014【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 06時 02分に出品され04月22日 06時 02分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソン オム コーチジャケット



●サイズ：タグ表記 Sサイズ

身幅 54cm

着丈 70cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

表地:ポリエステル 90% アラミド 10%

裏地:レーヨン

●状態：

裏地の腰の辺りに擦れが有ります（写真参照下さい）その他、多少の色落ちは有りますが、汚れ、ほつれなどはありません。

通常のナイロン製コーチジャケットに比べ、しっかりとした作りです！

クリーニング済みですので、そのままご使用頂けます！



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソン

オム

アラミド混

パッカリング

コーチジャケット

AD2014