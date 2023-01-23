『未使用 Desigual デシグアル マルチポジションバッグ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 13分に出品され03月17日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Desigual/デシグアル】

マルチポジションバッグ



定価 25900円



使う予定でタグは切ってしまいましたが、

天気が悪く使うのをやめたので未使用品になります。

そのまま使わずにクローゼットに入れてありました。



サイズ

縦34.0cm 横約38cm マチ約13cm

ポーチ

縦18.0cm横24.0cm マチ5.0cm ショルダー108.0cm



色：ブラック/ファスナーイエロー



素材

表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

トリミング：ポリエステル100%



色々な使い方が出来てとてもオススメです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デシグアル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用

Desigual

デシグアル

マルチポジションバッグ

ショルダーバッグ