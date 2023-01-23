『【送料込み】 ノースフェイス リュック バックパック BOREALIS 28L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 39分に出品され03月28日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【送料込み】 ノースフェイス リュック バックパック BOREALIS 28L







★FLEXVENTサスペンションがあり、

着用感が良いリュックです



★内側にラップトップポケットあり(13インチ)



★普段使いはもちろんアウトドアにもおすすめです





■カラー

ブラウン×ブラック





■サイズ

幅 約30cm

高さ 約50cm

マチ 約16.5cm

※平置き採寸値(多少の誤差はご了承ください)





■重量

1050g





■容量

28L





■素材

表地：ナイロン100％

裏地:ポリエステル100％





よろしくお願いします。





容量...20〜29L





#ノースフェイスリュック

#リュック

#バッグ

#ノースフェイスバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【送料込み】

ノースフェイス

リュック

バックパック

BOREALIS

28L