『⭐️未使用級⭐️ アークテリクス ARRO22 アロー リュックサック ロゴ刺繍【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 03時 46分に出品され03月23日 03時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(ご購入後にメッセージで頂く形でもokです)



＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^



【状態】

こちらの商品は【A+】ランクです。



【状態に関する特記事項】

特にありません^_^



【状態ランク一覧】

Sランク:試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク:数回使用の形跡が見られるが、とても状態の良い商品

Aランク:少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク:目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク:使用による傷や汚れが見られる商品

Bーランク:かなり使用感が目立つ商品

Cランク:通常使用にも支障が出るレベルの商品



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【ブランド】

ARCTERYX アークテリクス



【タイプ】

ARRO22 アロー22

バックパック リュックサック

ビジネスバッグ ビジネスリュック

カジュアル フォーマル オフィスカジュアル

登山カバン 登山リュック マウンテンリュック

メンズ レディース ユニセックス

ロゴ刺繍 イエロー刺繍 黄色



A4収納可 大容量 PC収納可



【サイズ】

マチ 19cm

横幅 31cm

高さ 51cm



【素材】

ナイロン

PVCコーティング



【カラー】

ブラック 黒色

イエロー 黄色



【型番】

392322

11T-00137909



【付属品】

写真に掲載されてる商品に関わる物が全てです✨

(※撮影備品除く)



基本的に発送は商品ご購入後から1～2日を想定しています。

梱包が丁寧と大変好評を頂いております。





【管理番号】

0724

b31

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️未使用級⭐️

アークテリクス ARRO22

アロー リュックサック ロゴ刺繍