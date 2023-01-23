『1530g Alexrims R400 ハブ Shimano【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 15時 05分に出品され04月01日 15時 05分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※商品説明※

実測1530g Alexrims R400 DT 240s ハブ クリンチャー 700c Shimano 10s ホイール HO241122B

ハブベアリング回転： スムーズに動きます、

リム摩耗具合： 摩耗すくなく、まだまだお使いいただけます

振れ： 見られません

フレームへの取り付け： 問題ありません

スポーク： すべてチェック済、折れや歪みは見られません

ニップル： 腐食なし

欠品： なし

写真以外の付属品： なし

クイック抜きでの実測が1530gほどの軽量アルミホイールです。エンドは100mm 130mmです。Alexrims R400自体もリム重量400gほどの軽量リムとなります。DT 240sを組み合わせ、回転も良い手組ホイールとなっています。



※ご留意事項※

■商品は中古品となりますので、神経質な方はご購入をご遠慮いただけますようお願い申し上げます。

■付属品につきましては、写真に掲載されているもののみとなります。掲載のない付属品は含まれませんので、予めご注意ください。

■万が一不具合があった場合は、到着後3日以内にご連絡お願いします。そのあとは対応いたしかねます。ジャンク記載があるものは返品対応いたしかねます。

■発送は基本的に平日のみとなります。また、平日10:00～18:00外にいただいたメッセージへの返信は遅れる可能性がありますので、ご了承ください。

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HO241122B 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ 1530g Alexrims

R400

ハブ

Shimano