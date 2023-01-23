『1530g Alexrims R400 ハブ Shimano【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 15時 05分に出品され04月01日 15時 05分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
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|傷や汚れあり
IRC タイヤ フォーミュラプロHOOKLESS TUBELESS READY
¥ 9750
カーボンフレーム オルベア オルカ 2007年モデル 57サイズ
¥ 26130
SIM WORKS ramble bar (black)
¥ 9984
SUGINO 75 クランクアーム 165mm 旧ロゴ
¥ 14000
新品SM- E102 5° x 110 x 25.4mm Elite Stem
¥ 9389
Fulcrum SPEED40 DB
¥ 23322
【希少 ヴィンテージ】クロモリ ロードバイク フレーム 鏡面ポリッシュ 3.4㎏
¥ 22950
SHIMANO URUTEGRA FD-6870 Di2 フロントディレイラー
¥ 10906
1195g 超軽量 20インチホイール セット KINRINリム 100/130
¥ 16468
wahoo SPEEDPLAY スピードプレイ comp ビンディングペダル
¥ 9360
シムワークス バブリーペダル SIMWORKS Bubbly Pedal
¥ 9620
カンパニョーロ ZONDA ホイール17C
¥ 13611
キーパー様専用SHIMANO DURA-ACE クランク NJS 167.5
¥ 11500
プロファイル 3ピースクランク Profile crank
¥ 14900
DIXNA LA・CRANK
¥ 9945
MAVIC COSMIC PRO CARBON クリンチャーホイール
¥ 26520
sensah empire 2×11s コンポーネント セット
¥ 10530
105 FC-R7000 52-36T 170mm
¥ 9360
落札価格14450円
582 入札履歴
終了
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