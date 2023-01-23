『新品未使用 COACH ラブ クロスボディバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 15時 06分に出品され05月15日 15時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お越しくださった皆様、ありがとうございました(˶˙˙˶)♡

❤️新品未使用です❤️



コンパクトなバッグ本体、人気の幾何学的なバッグ形状。カジュアルファッションとの相性も良く、デザイン性をプラスしたダブルコンパートメントデザインは華奢女子のマストアイテムです。





スタイル番号: CE652

サイズ: 18*15*6 センチメートル



【付属品】紙袋、

タグ、保存袋

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※工場製品とは何ですか？

正規販売店の商品基準を満たした商品です。

革や金属、生地は高級品に比べて柔らかいですが、B級品や中古品ではありません。

アウトレット特価商品、シーズンオフ商品、残り商品、

人気商品の廉価版として販売されております。



海外のコーチ直営店で購入した商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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クロスボディバッグ