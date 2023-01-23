『【r様専用】Supreme CORDURA ダウンジャケット 黒 Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 52分に出品され03月10日 03時 52分に終了予定です。即決価格は32,120円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Supreme 2022 Fall/Winter



リバーシブルで着用可能なダウンの入ったパファージャケット



未使用に近い美品です。

シーズン終わりにクリーニングに出しており、その後着用しておりません。



Cordura（コーデュラ）のリップストップナイロンを使用し中綿はバッフルで区切られています。

スタンダードなダウンスタイルと大きなメッシュポケットが腹部に付いたスポーティーなスタイルの2つが楽しめます。

襟に内蔵可能なフードはSupremeのロゴが両面に入っておりどちらで着用してもフードにロゴが入ります。

フード、裾にはそれぞれショックコードが付きます。

それぞれ、左袖口にCorduraのロゴ刺繍、フロントにボックスロゴのウーブンラベルが付いています。



Shell 100% Nylon Lining 90% Duck Down 10% Duck Feather

Made in China



S = 72/64/64/49

M = 74/66/65/52

L = 76/68/66/55

XL = 78/73/67/58

XXL = 82/78/68/63

着丈/身幅/袖丈/肩幅 (cm)



※返品は受け付けておりません。自宅保管であることをご了承の上ご購入をお願いします。

※即購入いただいて問題ございません。



#Supreme

#シュプリーム

#CORDURA

#ダウンジャケット

#ダウン

#ブラック

#Mサイズ

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【r様専用】Supreme

CORDURA

ダウンジャケット

黒

Mサイズ