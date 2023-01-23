『ポールスミス ジップ ニット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 35分に出品され03月08日 08時 35分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 古着屋で3万ほどで購入しました。

ジップはririでとてもレアかと思います。

動きも滑らかでやぶれなどはありません

親指を通して切ることもできるのでインナーなどにどうでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポールスミス ジップ ニット