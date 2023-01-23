『nano universe × 西川ダウン / ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 19分に出品され03月31日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバースと西川ダウンコラボのダウンコート



ミリタリージャケットM51モッズコート風デザイン

フード取り外し可能。ファー取り外し可能。



サイズ S

カラー オリーブ

着丈：約82

身幅：約47

肩幅：約40

袖丈：約62

※多少の誤差はご容赦願います。



表地は一般のダウンジャケットのナイロン素材と違い、

ツイードのような厚めの綿素材の為、

コート感覚で着用可能です。



ダウンジャケット特有のモコモコした

シルエットが苦手な方へおすすめ。



フード取り外し後は、スタイリッシュな

スタンドカラーシングルコートとなり、

着こなしの幅も広がります。



日本の寝具メーカー西川株式会社の

ダックダウンをふんだんに使用している為、

暖かく安心で高品質です。



直営店で購入。

比較的美品で目立った汚れや傷なども少ない為、

まだまだ長くご使用いただけます。



あくまで中古品ですので、神経質な方、

完璧な状態をお求めの方は、

ご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nano

universe

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西川ダウン

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