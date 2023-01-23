『Eddie Bauer エディバウアー ダウン ジャケット L 刺繍 ヌプシ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 50分に出品され03月11日 00時 50分に終了予定です。即決価格は11,390円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品

Eddie Bauer エディバウアー



ダウン ジャケット コート

刺繍 ロゴ バイカラー ツートーン



カラー ネイビー 紺 ブラック 黒



サイズ L

着丈 襟下～裾 70

身幅 60

肩幅 53

袖丈 64.5

平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m



美品となりますが、自宅保管品となりますのでご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。







Y2K等、トレンドを抑えたアイテムとなっており、男性、女性問わずユニセックスにお使いいただけます。

また、ノースフェイス ベアー ヌプシ エルエルビーン エディーバウアー コロンビア

ウールリッチ ギャップ ナイキ アディダス チャンピオン ラッセル リーボック カーハート リーバイス 等お好きな方にもお勧めです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Eddie

Bauer

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