『ワープ＆ウーフ ３０ｓディテール ウールカーディガン パイオニアテーラリング 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 06分に出品され03月21日 08時 06分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説名】

WARP＆WOOFのウールカーディガンです。

1930年代～40年代のヴィンテージウールカーディガンに見られるディテールを落とし込んだワープ＆ウーフらしいデザインです。

ウールの質感、追い返しのリブ、2つ穴ボタン、腰のプリーツなどヴィンテージ感たっぷりです。

PIONEERTAILORINGのタグに至るまでアメリカンヴィンテージを意識されていて男心くすぐる一着です。

色もオールブラックでとてもかっこいいです。

状態もとても良く、目立った汚れやダメージはありません。



・ナイジェルケーボン・エンジニアードガ―メンツ・ネペンテス

・オアスロウ・ポストオーバーオールズ・ジャーナルスタンダード

・ラルフローレン・・シュガーケーン・バズリクソンズ・クッシュマン

・リアルマッコイズ・フェローズ・コリンボ・ドゥニーム・ササフラス

・アメカジ・復刻

などが好きな方にもお勧めです。



【表記サイズ】

L



【実寸サイズ】

■肩幅：約４９cm

■身幅：約５１cm（脇下）、約４９cm(裾幅)

■着丈：約６３cm（後ろ襟の付け根から裾）

■袖丈：約６１cm（袖リブを伸ばした状態、リブをまくると約５６cm）

＊多少の誤差はご了承下さい。



【商品状態】

USED。

目立った汚れやダメージはなく、とてもきれいな状態です。



★この商品は中古です。細かく検品しておりますが、わずかな汚れや擦れ、小さな穴などは気がつかない事がございます。古着にご理解のある方の、ご購入お待ちしています。

★仕事や休みの都合で発送が遅れることがございます。あらかじめご了承ください。



サイズ...L

カラー...ブラック

素材...ウール

季節感...冬、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワープアンドウーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ワープ＆ウーフ ３０ｓディテール ウールカーディガン パイオニアテーラリング 黒