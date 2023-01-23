『ハンドバッグ 花柄 アペローザ バッグ シンクビー！ 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 21時 17分に出品され03月28日 21時 17分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドバッグ 花柄 アペローザ バッグ Think Bee! シンクビー！ 新品未使用



新品未使用タグ付きです。



シックな外側のブラック、内側のピンクがとても可愛い豪華なバッグです。

バッグの出し入れ口にファスナーがあり、盗難予防になり安心です。収納も分けてたくさん入ります。



内側

ファスナー付きポケット1

ポケット2



外側

ファスナーポケット1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シンクビー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ハンドバッグ 花柄

アペローザ

バッグ



シンクビー！ 新品未使用