『田中将賀 直筆サイン入り版画 心が叫びたがってるんだ。【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 22時 09分に出品され05月06日 22時 09分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 映画「心が叫びたがってるんだ。」の公開時に開催された原画展の物販コーナーで購入した限定50枚のうちの1枚です。

購入後、大切に保管していましたが飾る機会がなかったため、この度コレクション整理のため出品します。



作品名: 心が叫びたがってるんだ。

作家名: 田中将賀氏 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 新品、未使用