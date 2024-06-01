『キューブバッグ グレージュ ゴールド金具【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 52分に出品され03月10日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イマイバッグ キューブバッグ

グレージュ ゴールド金具



2024/6購入

１度使用後、自宅保管をしておりました。

カデナのカバーは取り付けたままです。



サイズ等、画像をご参考下さい。





カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イマイ

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バッグ タグ キューブバッグ グレージュ ゴールド金具