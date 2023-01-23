『新品未使用 アイボリー Ｇジャン LL サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 01時 59分に出品され03月05日 01時 59分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年 イオンで買った アイボリーのＧジャンです 真っ白ではありません

元値 ４９００円

普通のＧジャンよりも 生地がやや薄めで柔らかく上半身の動きがラクでゴワつきません

また裾のボタンは２個あり調節も出来ます

夏以外は着れる万能選手です

買ったものの一度も着ずクローゼットにそのままなのでお譲りいたします

肩幅約40cm ×着丈約54cm LL サイズ



よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 アイボリー

Ｇジャン LL

サイズ