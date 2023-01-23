『【 SAFE HOUSE 】 BOOTLEG NY SNAP CAP 〜 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 04時 10分に出品され04月23日 04時 10分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SAFE HOUSE BOOTLEG NY SNAP CAP【BLK】





カナダ トロントのVINTAGE SHOP"SAFE HOUSE"のオリジナルライン。



YANKEES LOGOをアート風に崩したNY LOGOを刺繍で表現。トレンドの芯なしのCAPで被るごとにフィットして味が出てくるCAPです。

SNAP BACKでサイズ調節可能。





color ：BLACK



size ：ONESIZE





オンラインにて購入

購入したものの、自分にはあまりスタイル的に合わせにくかった為、出品致します。





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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【

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HOUSE

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SNAP

CAP

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