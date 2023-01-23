『ルイヴィトン ポルトビエ3カルトクレディ エセピア 折り財布 タイガ グリーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 59分に出品され04月07日 13時 59分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・ブランド：ルイ・ヴィトン

・商品名：ポルトビエ3カルトクレディ

・品 番：M30452

・色 ：エセピア、グリーン

・柄 ：タイガ

・材 質：レザー

・種 類：折り財布

・サイズ：縦9.5cm 横11cm 厚さ1.5cm

・札入れ×1

・小銭入れ×1

・フラットポケットx1

・カード入れx3

・シリアル番号：VI0061

・購入店：エコリング



☘️安心品質

・出品してあるブランド品は全て正規品です。

・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません！



☘️状態

・簡易クリーニング、除菌済み❣️

・スレ、形崩れございます。

・ベタつき剥がれなし❣️

・ボタンしっかり閉まります❣️

・目立った傷汚れなし❣️

・まだまだお使いいただける商品です❣️



☘️付属品

・付属品はございません。



☘️保管

・タバコ吸っておりません。

・ペットは飼っておりません。



☘️返金保証

・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。



☘️発送について

・原則として24時間以内に発送します！

・諸事情により遅れる場合は事前に連絡致します！



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ご縁があればよろしくお願い致します❣️



L110701 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ルイヴィトン ポルトビエ3カルトクレディ エセピア 折り財布 タイガ グリーン