『希少 20th NARUTO 暁 雲 ベースボールキャップ 帽子 オフィシャル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 09分に出品され03月18日 12時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多少の使用感はあります。

ご了承くださいませ。



新品未使用です。



古い物になるので大きな破損等以外はご了承くださいませ。

多少の型崩れはあります。

スチームアイロンなどである程度復旧も可能な物です。



ナルトに登場する暁のトレンドマーク 【雲】の総柄です。

6パネル仕様



フリーサイズ

アジャスタブル



限定品

20周年

ジャンプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 希少 20th

NARUTO

暁 雲 ベースボールキャップ 帽子

オフィシャル