『★美品★ Nikon AF-S NIKKOR DX 35mm 1:1.8【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 01時 52分に出品され03月14日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,971円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



★美品★ ニコン Nikon AF-S NIKKOR DX 35mm 1:1.8G



Nikonの人気の単焦点レンズです。

これ1本で撮影表現の幅が一気に広がります。状態も良く

大変オススメです。この機会に是非お求め下さい!!



・Nikon AF-S DX 35mm 1:1.8G

・Nikon フロントキャップ

・Nikon リアキャップ

・Nikon レンズフード

・Nikon NC 52mm レンズフィルター





お探しの方はお見逃しなく！！



◆外観コンディション

目立ったキズも無く比較的綺麗な状態です。



◆光学コンディション

レンズにキズやカビ、クモリ等は無く、綺麗な状態です。



◆動作コンディション

動作についても特に問題ございません。





あなたのご入札、心よりお待ちしております♪



（写真に掲載されているものが全てです）



大切に使って頂ける方に

落札して頂きたいと思っています！



ご検討宜しくお願い致します♪



他では買えない綺麗な商品を、多数出品しております！

是非ご覧ください♪





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