『ドルチェ&ガッバーナ アルタサルトリア ダブルフェイスロングコート サイズ48【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 48分に出品され03月23日 04時 48分に終了予定です。即決価格は1,620,000円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ&ガッバーナ アルタサルトリア

神の繊維を贅沢に使用したダブルフェイスのロングコートです。

オーダーメイドのため、サイズ表記はありませんがイタリアサイズ48相当です。

肩幅45.5、身幅53、着丈101、袖丈62cm

定価は500万円ほどです。



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドルチェ&ガッバーナ

アルタサルトリア

ダブルフェイスロングコート

サイズ48