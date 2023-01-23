『UNDECORATED Eco Leather Gyoza Bag【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 57分に出品され03月07日 07時 57分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024FW

タグは切ってしまいましたが、新品未使用です。



以下商品説明

↓



ポリエステルの基布にウレタンコーティングを施した素材です。

繊細なシボ感を表現し本革の様な風合いに仕上げています。

ご家庭でのお洗濯 ( 手洗い ) も可能です。



素材名：Eco Leather

原料産地：

生地生産地：

素性:(表地):ポリエステル 100% (裏地):コットン 100%



カラー···ホワイト



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンデコレイテッド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ UNDECORATED

Eco

Leather

Gyoza

Bag