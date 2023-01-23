『サルバドール・ダリ ヘリオグラビュール 『梨とヌードバック』 1967年作品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 23時 18分に出品され03月21日 23時 18分に終了予定です。即決価格は89,700円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、有難うございます。サルバドール・ダリ (1904-1989) カサノヴァ シリーズ「洋梨とヌードバック」1967年作品 エッチング(ヘリオグラビュール) 390版限定、フランス リーブ紙 作品寸37.5X28cm. 額寸56.2X46.7 cm .ダリ公式カタログ アルバート・フィールド著 目録番号67-4l, M&L カタログ・レゾネ 目録番号186. / Salvador Dali (1904-1989) Memories of Casanova series "Pears and Nude Back” 1967 heliogravures etchings ED390 Albert Field ref.67-4I. /

Prestel M&L DALI Catalog Raisonne 186.を出品させていただきます。本作品はダリ公式カタログに記載されている内容とすべて合致した真作作品になります。自宅でコレクション鑑賞していました。ダリらしいダブルイメージに加えて影にギリシャ神話のサテュロスを描いた作品はパリ・モンマルトルのダリ美術館にも同じエディションが展示されていました。コレクション整理のため出品させただきます。半世紀前の作品でありますが問題なく展示、鑑賞できるコンディションになります。個人保管の美術作品の為ご理解をいただきますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルバドールダリ