『[HERMES]エールライン【MM】トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 10時 15分に出品され03月25日 10時 15分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES

エールライン【MM】トートバッグ



サイズ

［縦］約32cm

［横］約42cm

［マチ］約10cm

▲素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



仕様

［開閉式］ダブルファスナー&スナップボタン

［外側］オープンポケット x 6

［内側］オープンポケット x 1



▲付属品：なし



自宅保管しておりました。

大きなキズや汚れはないと思いますが、気になる方はご遠慮ください。



カラー···グレー

エルメス/バッグサイズ···MM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [HERMES]エールライン【MM】トートバッグ