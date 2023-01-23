『SUPREME x アンダーカバー x Public Enemy ジャケット M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 01分に出品され03月11日 09時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SUPREME x UNDERCOVER x Public Enemy シュプリーム Taped Seam Parka 18SS ジャケット 総柄







詳細size 着丈 91 身幅 64.5 肩幅 52 袖丈 67.5







【コンディションランク】A



半タグ付きです。着用数回、記載する程のダメージ等なく、美品の商品です。あくまで保管品にはなりますので、予めご了承ください。詳しくは写真にてご確認下さい。





その他、見落としがあるかもしれません。神経質な方や、細かい事を気にされる方はご購入をお控え下さいませ。必ず写真で確認し判断して頂けます様、よろしくお願い申し上げます。







SS:新品、未使用品の商品

S:とても良い状態の商品

A:多少の使用感はありますが良い状態の商品

B:傷・汚れ等が多少ある状態の商品

C:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品

D:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態のジャンク商品



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SUPREME

x

アンダーカバー

x

Public

Enemy

ジャケット

M