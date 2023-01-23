『オメガ シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 10分に出品され03月21日 04時 10分に終了予定です。即決価格は546,000円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【

- ブランド: オメガ

- モデル: シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル マスター クロノメーター

- 色: ブラック

- 素材: ステンレススチール

- サイズ: 42mm

- 付属品: 国際保証書, ピクトグラム, マスター クロノメーター保証書

- 購入日: 2024年7月24日

- 型番: 210.22.42.20.01.002





ロレックス全て手放し、一本は大事に使おうと思い、購入したところ、時計に興味がなくなってました。



新品未使用です。

同じモデルを欲しい方いましたら使ってもらえると嬉しいです。



メルカリで同じモデルを40万で購入したところ鑑定で偽物でした、

大丸梅田店の保証カード要注意

梅田店に電話しても製造されていない番号との事でした。

みなさんオメガ安いと思って買ったら痛い目に遭います、偽物多すぎるため注意です。



手数料などど一気に損しますが

新品最安値でお譲りします。



返品は不可です。

間違えなく本物になります。

不安な方はジャックロードさんに確認とってみてください販売履歴ございますので！



高額なため、評価のいい方のみでの取引です。

極端に少ない方や、評価の悪い方はお断りいたします。ご理解よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ オメガ

シーマスター

ダイバー

300M

コーアクシャル