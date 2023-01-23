『シャープ ブルーレイレコーダー BD-W570SW 500GB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 50分に出品され04月22日 02時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARPのブルーレイレコーダーです。

2015年製、2年前頃まで使用していました。



下記項目については動作確認済みです。

HDD録画再生

DVD再生

地デジ、BS放送の再生

HDMI出力

リモコンの動作



動作に問題は見られませんが、未確認の機能もあるため、ご了承の上でご購入ください。



リモコンは日焼けあり、また不調時に分解清掃した都合で側面に傷があります。



端子の奥など、清掃しきれていない部分があります。



付属品

・新品BDリモコン(電池なし)

・電源コード

・カード 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ