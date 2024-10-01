『AVIOIT WB-E1M-BK 骨伝導イヤホン メタリックブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 36分に出品され03月27日 02時 36分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入日2024/10月中旬



先月購入しましたが耳に入れるタイプの方がしっくりきていてこちらを全く使わない為出品します。



19000円くらいでヤマダ電機で購入しました。

使用したのは短時間で2度ほどです。

マイクは使っていません。



【製品概要】

AVIOITの骨伝導イヤホンWB-E1M-BKは、メタリックブラックのスタイリッシュなデザインが特徴です。軽量で快適な装着感を提供し、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【音質と技術】

骨伝導技術を採用しており、耳を塞がずに周囲の音を聞きながら音楽を楽しむことができます。これにより、安全性を保ちながら高品質な音楽体験を提供します。



【付属品と利便性】

収納ケースと取扱説明書が付属しており、持ち運びやすく、使用方法も簡単です。これにより、外出先でも安心して使用できます。



- ブランド: AVIOIT

- モデル: WB-E1M-BK

- 色: メタリックブラック

- 付属品: 収納ケース 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アヴィオット