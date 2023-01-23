『LE VERNIS 黒 バッグ 未使用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 09時 22分に出品され03月09日 09時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品です。



【ブランドの魅力】

LE VERREINは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このクラッチバッグは、そのスタイリッシュな外観と機能性を兼ね備えています。



【機能性】

調整可能なストラップが付いており、ショルダーバッグとしても使用可能です。キルティングデザインが特徴で、エレガントな印象を与えます。



【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用し、耐久性と美しさを兼ね備えています。シンプルながらも存在感のあるデザインで、様々なシーンにマッチします。



- ブランド: LE VERREIN

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ストラップ: 調整可能なストラップ

- デザイン: キルティングデザイン



こちらは送料込みのお値段です。

即購入オッケーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルベルニ

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