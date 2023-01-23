『【04s】Patagonia ニューシェルドシンチラ 名作オールドパタゴニア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 17分に出品され03月28日 17時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia廃盤レアモデル他にも出品してます！

早い者勝ちでお願いします！



2004年印のPatagonia ニューシェルドシンチラ。

コレクションとして所有してましたが全然着用しなかったので出品します。中古で購入し試着程度しかしてません。



某Patagonia系YouTuber着用モデルとして最近高騰しております。このモデル自体もっと高騰が続くと思います。※高騰品につき価格設定が変わることが多くあると思いますご了承下さい。



製造年数も少なくフロントはヨーク切替でスタイリッシュにロゴも左袖に1つ入るだけなので主張も少ないです。でも見る人が見れば1発でわかる商品です。某YouTuberも言ってましたが引き手もオリジナルです。笑



内側はフリースになっており保温性もバツグンで暖かいです。袖部分もリブが入っており風を通しません。フリースもモスグリーンでMarsカラーになってます！今からのオンシーズンに向けていかかですか？



このモデル自体当サイトにも数点出品されてますでも小さいサイズがほとんどです。Lサイズ表記ですが大きめの作りになってるので普段XLを着られる方でもゆったり着れると思います。



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肩幅···63cm

身幅···70cm

袖丈···63cm(リブ込み)

着丈···74cm



カラー···ベージュ



肩幅···63cm

身幅···70cm

袖丈···63cm



肩幅···63cm

身幅···70cm

袖丈···63cm

着丈···74cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【04s】Patagonia

ニューシェルドシンチラ

名作オールドパタゴニア