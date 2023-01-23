『SUNSEA N.M THICKENED w/耳 TEKETEKE PANTS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 06時 19分に出品され03月17日 06時 19分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SUNSEA サンシー 21AW N.M THICKENED w/耳 TEKETEKE PANTS サイズ 2 BLACKです。

それなりに使用しておりましたが、目立った汚れや破れ、ヨレ等はありません。

画像にてご確認をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ SUNSEA

N.M

THICKENED

w/耳

TEKETEKE

PANTS