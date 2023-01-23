『美品オメガ スピードマスター自動巻き 3520.50 トリプルカレンダー黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 21時 40分に出品され05月07日 21時 40分に終了予定です。即決価格は107,800円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちはご覧いただきありがとうございます。



オメガ スピードマスター オートマチック 自動巻 3520.50 マーク40 コスモス トリプルカレンダー ブラックの中古動作品です。



地元の宝飾店で新品で購入しています。（2002年頃）



現在正常動作中です。

ボタン動作、スモールセコンド、ストップウォッチ正常動作確認済み



Ref.No：3520.50



対象： メンズ



素材： SS × SS



サイズ：ケース約39㎜×39㎜ ラグ幅：18mm



ベルトサイズ約14.5㎝（細目です）

余りコマなし



文字盤色： ブラック



ムーブメント：自動巻き



機能・特徴：トリプルカレンダー、クロノグラフ、スモールセコンド



付属品：箱のみ（傷んでいます）



状態；殆ど着用していませんでしたのでキズ擦れ等なく特筆すべきダメージはありません。



あくまで中古品(微キズ、微擦れ等はあります）になりますので完品をお求めの方はご遠慮願います。



高額商品ですので購入後の返品交換、キャンセルには対応出来かねます。



即購入OK即発送致します。







文字盤カラー...ブラック

ベルトカラー...シルバー

オメガ コレクション...スピードマスター

オメガ ケース/カラー...ステンレススティー﻿ル

オメガ ケース/直径...39mm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品オメガ スピードマスター自動巻き 3520.50 トリプルカレンダー黒