『MISTER GENTLEMAN ロングコート ステンカラーコート タイダイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 52分に出品され04月11日 05時 52分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MISTERGENTLEMAN ミスタージェントルマン

MESH LAYERED TIE DYE JACKET メッシュレイヤード タイダイ柄 コート



アウトレットで購入したものの、着用せずに保管していました。

6.7枚目は参考画像です。



サイズ

肩幅 61.5cm

身幅 68cm

着丈 110cm

袖丈 61cm



カラー

ピンク グリーン ミックス



コレクションランウェイでもひときわ注目を浴びたシーズンを代表する人気アウターのひとつ「MESH LAYERED TIE DYE JACKET」。



タイダイ柄プリントコットンツイル生地を使用したコート。

鮮やかなカラーがポジティブなパワーを感じるアイテムです。



別布のメッシュを垂らして動きをだしたり等 色々なスタイリングが楽しめます。



紙タグあり

素材タグは付いていません。

保管の際についたシワがあります。



美品ではありますが状態にご理解頂ける方のご購入お願い致します。



※購入前にプロフィールのご確認お願い致します。

※ATM支払いの場合は、お支払い日時を予めお知らせ下さい。

※ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。



#MISTERGENTLEMAN #ミスタージェントルマン #ロングコート #ステンカラーコート #タイダイ柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミスタージェントルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MISTER

GENTLEMAN

ロングコート

ステンカラーコート

タイダイ