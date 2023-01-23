『手巻き式腕時計2個セット 送料込【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 23分に出品され03月22日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウォルサムマキシムとエキストラリプトンの手巻き式腕時計2個セットです。



使用状況

長期間保管していました



動作確認

・時刻合わせ出来ました

・ぜんまいを巻いて5分動作しました



付属品

ありません。本体のみです。



梱包

段ボール、または緩衝材で包み封筒で発送します



注意事項

・革ベルトの損傷が激しいです

・傷みや汚れなどの経年劣化がありますので、ご注意ください。



都合により発送できない期間があります。プロフィールに記載していますので、ご確認ください。

#ぜんまい #腕時計 #機械式 #手巻き #レトロ #ビンテージ #WALTHAM_Maxim #EXTRA_LIPTON

文字盤カラー...ホワイト

ベルトカラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ウォルサム

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 手巻き式腕時計2個セット

送料込