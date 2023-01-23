『新品未使用 スケッチャーズ アーチフィット スリップインズ 26 スニーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 15分に出品され03月05日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SKECHERS スケッチャーズ

ARCH FIT DLUX-SUMNER

メンズスニーカー

アーチフィットデラックスサムナー



アーチサポート機能が快適な歩行を実現するウォーキングシューズ。

通気性に優れ、シームレスなエンジニアードメッシュアッパーが、足にソフトにフィット。



土踏まずを支えるアーチフィットインソールと厚みのあるミッドソールが、抜群のクッション性で柔らかな足取りを提供します。

また深い切り込みを施したアウトソールが足の動きに柔軟に対応。



シンプルなデザインで、フィットネスにもタウン履きにも幅広く活躍します。



【Arch Fit】

究極の歩きやすさを追求し、20年以上蓄積された足型データに基づいて開発されたアーチサポート付きインソール。土踏まずに沿ってフィットし、足元をしっかりと支えます



【RELAXED FIT】

前足部にゆとりをもたせたリラックスフィット



【マシンウォッシャブル】

洗濯機で洗えてお手入れ簡単(低温の弱水流を使用し、つけ置きや乾燥機はお控え下さい)



【ビーガン】

動物由来成分を含まない素材を使用



※展開サイズ：メンズ



・素材：合成繊維/合成樹脂

・アウトソール：合成底

・ヒールの高さ：約4.5cm

・ワイズ(幅)：リラックスフィット

・重量(片足)：約340g(26.5cm)



adidas/アディダス

NIKE/ナイキ

PUMA/プーマ

MIZUNO/ミズノ

asics/アシックス

umbro/アンブロ

UNDER ARMOUR/アンダーアーマー

New Balance/ニューバランス

ATHLETA/アスレタ

bonera/ボネーラ

svolme/スボルメ

Kappa/カッパ

DIADORA/ディアドラ

Lotto/ロット

hummel/ヒュンメル

goleador/ゴレアドール

le coq sportif/ルコック

HOKA/ホカ

SKECHERS/スケッチャーズ

好きな方どうぞ^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: スケッチャーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用 スケッチャーズ アーチフィット スリップインズ 26

スニーカー