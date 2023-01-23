『新品未使用 スケッチャーズ アーチフィット スリップインズ 26 スニーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 15分に出品され03月05日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|スケッチャーズ
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落札価格7799円
306 入札履歴
終了
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