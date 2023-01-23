『[未使用品]New Balance M1500ZDK 26.0cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 29分に出品され03月20日 18時 29分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【製品概要】

このNew Balance M1500ZDKは、1982年からの伝統を持つイギリス製のスニーカーです

独特のデザインと高品質な素材を使用しており、スタイルと快適さを兼ね備えています



【デザイン】

アッパーにはレオパード柄の素材が使用されており、個性的で目を引くデザインです

シンプルながらも存在感のあるスタイルが特徴です



【快適性】

D幅の設計により、足にフィットしやすく、長時間の着用でも快適です

クッション性に優れたソールが、歩行時の衝撃を吸収します



- ブランド: New Balance

- モデル: M1500ZDK

- 製造国: イギリス

- サイズ: 26.0cm (US 8.0, UK 7.5, EUR 41.5)

- 幅: D

- 型番: 1500



ご覧いただきありがとうございます

2-3年前に原宿のニューバランスのショップで購入しました

ショップでの試着だけです



未使用品ですが自宅保管品ですのでご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ [未使用品]New

Balance

M1500ZDK

26.0cm