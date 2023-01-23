『【格安】定価9.3万 コーチ メンテ済み ビジネス レザー バッグ 本革 399【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 08分に出品され03月14日 14時 08分に終了予定です。即決価格は11,150円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にもバーバリーやコーチの ビジネスバッグ トートバッグ ブリーフケース を出品していますので、ご覧下さいm(_ _)m

他のバッグは下記か出品者名からどうぞ！

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#メンテ済みバッグ一覧



★フォローして頂けると幸いです★

※翌日には発送するように心がけております^_^



★ブランド コーチ COACH

メトロポリタン

スリムブリーフ



★素材 革製×リファインドカーフレザー



★カラー ダークブラウン



★サイズ 横約40㎝ 縦約30㎝ マチ 約7㎝

メタルチャーム付属

パッドロック(南京錠)付属

ショルダーベルト附属

保存袋付属しません。



★状態 あくまで主観ですがレザー特有のスレ・シミ・型崩れ等ありますが、良いエイジングが出ておりビンテージ感がカッコ良いお品でまだまだ使って頂けると思います！

※画像にて確認お願い致しますm(_ _)m



新しいモデルでコーチの美しいリファインドカーフレザーのディテールやステッチ・パッドロックなどが堅牢でビジネスにもカジュアルにもオシャレに使って頂けます。



メトロポリタンはビジネスシーンに適応したサイズ感と軽量で流れるようなラインのバッグでモダンな男性の為に作られたブリーフケース です。

前後のオープンポケット、シンプルなデザインですが型押しの1941ロゴなど、さりげない主張感もショルダーベルトも付属しますので2wayで使え容量も大きくとてもモダンでカッコイイカバンだと思います^_^



こちらのバッグはアウトレットではなくブティックラインですので上質なレザーの経年変化による光沢と質感を楽しめます！



作りがしっかりした物ですし、出品の際にステインリムーバーで処理後、ブラッシング、日陰干し、保湿等簡単なメンテナンスをしてありますので、まだまだ使用して頂けます。

※ 品質を保証するということではありません。

このようなモノなので格安で出品致します^_^

当方シロートですが他サイトも含めて1600件以上の取引実績があります※コピー品だった場合返品返金対応致しますのでのでご安心ください^_^



あくまで中古品の為,神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m167 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【格安】定価9.3万 コーチ メンテ済み ビジネス レザー バッグ 本革 399