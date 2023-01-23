『‼️ヴィンテージ‼️カルティエ マストライン ミニボストンバック ハンドバック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 12時 50分に出品され05月15日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cartierカルティエ

マストライン

ミニボストンバック

ハンドバック



カラー···ボルドー



サイズ

横約34cm

縦約23cm

マチ約15.5cm

持ち手長さ約40cm



仕様

ファスナー開閉式

内側ファスナー付きポケット×1



状態

長期保管品です。

細かい擦れ傷が有りますが大きなダメージは無いと思います。

かなり古いバックになります。

画像でご確認頂き気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。

【付属品】鍵、保存袋(毛羽立ちが有ります)

都内の質店より購入レザークリームで拭き取り出品致します。

あくまでも中古品です。

1度は人の手に渡ったものであります。

画像に写らない擦れ傷や年代による劣化などがあるかもしれません、何卒ご了承くださいませ。

あくまでも中古品ですので、ご理解ご納得の上でのご購入をお願い致します。

KPRVVEMVQV706…10.3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ‼️ヴィンテージ‼️カルティエ マストライン ミニボストンバック ハンドバック