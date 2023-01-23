『【良品】GUCCI グッチ トートバッグ GGキャンパス シェリーライン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 01時 11分に出品され03月20日 01時 11分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿ご覧頂きありがとうございます✿





■ 【良品】GUCCI グッチ トートバッグ GGキャンパス シェリーライン





●サイズ：約 縦25cm×横32cm×底幅16cm

ハンドル立ち上がり：約21cm



※若干の誤差はお許し下さい。





●状態

角スレやサイドに若干のスレはありますが、

全体的に状態は良いお品です。





主観がありますので、画像でご確認をお願い致します。



※あくまでも中古品ですので、

ご理解のある方宜しくお願い致します。





●購入先

ブランドオークション





●ご確認ください●



・平置き採寸になります。 ご了承下さい。



・商品は画像に写っているもののみになります。

撮影用の小物は含まれません。





・撮影の環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。細かいキズ等ある場合がございます。あくまでも中古品ですのでご理解いただける方お願い致します。細かい点を気になさる方はご遠慮下さい。





・きれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。



・前所有者のメンテナンス状況、保管状況は

わかりかねます点ご容赦ください。



・検品を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。



・写真を拡大するなどしてご覧になったうえでご検討くださいませ。

少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。





※商品に問題があった場合、 評価後には対応できませんので、 評価前にコメントにてお知らせください。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします(^^)



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ア1231207-67152



#GUCCI

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グッチ/柄/詳細...キャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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レディース

バッグ タグ 【良品】GUCCI グッチ トートバッグ GGキャンパス シェリーライン